УЄФА ставить Україну і Польщу у приклад всій Європі

УЄФА ставить Україну і Польщу за приклад Європі

Прогрес в розбудові інфраструктури, якого досягли країни-господарі майбутнього Євро-2012 – Україна і Польща – є фантастичним та надає обом державам шанс для подальшого розвитку повідомляє champion.

На цьому в інтерв’ю польському телебаченню наголосив операційний директор УЄФА Мартін Каллен.

"Якщо подивитися на Україну і Польщу сьогодні та порівняти з тим, що було чотири або п’ять років тому – і мова йде не лише про стадіони, а й про іншу інфраструктуру, – то можна стверджувати, що мало хто з європейських країн зможе конкурувати з господарями майбутнього турніру", – підкреслив директор Євро-2012.

Він додав, що від результатів на Євро-2012 національних збірних України і Польщі будуть залежати подальші розбудова спортивної інфраструктури та зацікавленість мешканців обох країн в найпопулярнішій грі №1 у світі.

"Україна і Польща знаходяться лише на початку свого шляху. Якщо збірні-господарки пройдуть якомога далі турнірною сіткою, або хтось з них стане чемпіоном Європи, то це, очевидно, призведе до збільшення інтересу до футболу в країнах та розвитку інфраструктури", - сказав він.

"Будівництво нових стадіонів, запровадження інституту стюардингу, шкільні футбольні турніри – все це інвестиція у майбутнє, яка обов’язково принесе результат", – каже Мартін Каллена.