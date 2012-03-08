Захисник «Металіста»: В першій грі важливо не пропустити

Для "Металіста" важливо не пропустити в першій грі з "Олімпіакосом".

Таку думку "Команді" висловив захисник харків'ян Сергій Пшеничних.

"У чому сила греків? Судячи з побаченого в матчі проти "Рубіна", у нашого суперника добре організована команда, яка непогано атакує і здорово захищається. При втраті м'яча греки блискавично відкочуються назад, до свого штрафного. З ними нам однозначно буде дуже складно", - сказав він.

"До того ж, можна не сумніватися, на нашому полі гравці пірейського клубу навряд чи стануть грати першим номером, а зроблять ставку на збереження своїх воріт і будуть більше оборонятися", - впевнений гравець.

На думку захисника, для "Металіста" важливо надійно зіграти біля власних воріт.

"Нам важливо буде надійно зіграти біля своїх воріт і не пропустити. Ну а в атаці намагатися створювати моменти, менше тринькати їх, а більше використовувати. Якщо зможемо так зіграти-результату обов'язково доб'ємося", - впевнений Пшеничних.