П'ять голів Мессі принесли перемогу Барселоні, а воротар АПОЕЛя взяв два пенальті

09:34, 08 березня 2012
Спорт
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Результати матчів Ліги чемпіонів

Завершився ще один ігровийденьматчів-відповідей 1/8Лігичемпіонів

Барселона-Байєр7:1(3:1)

П'ятьм'ячіву переможцівнарахункуМессі (26, 42, 50, 58, 85) ідва -КрістіаноТальо (56, 61). Байєр врятував престиж на 90+1 хвилині.

АПОЕЛ-Ліон1:0 (0:1). За пенальті 4:3

Основний час двох матчівзакінчивсявнічию.Векстра-тайміголів небуло.Перші шість з післяматчевих 11-метровихтежне виявилинайсильнішого -3:3... НайсильнішимвиявивсяворотаркіпріотівДіонісісХіотіс, взявшипоспільдва пенальті.

Нагадаємо, що 6 березнязіграли...

Бенфіка-Зеніт2:0 (2:3)

Арсенал -Мілан3:0(0:4)
 
... анаступні матчі-відповіді 13березня ...
 
Інтер-Марсель(0:1)
 
Баварія -Базель(0:1)
 
...і 14 березня
 
Челсі -Наполі(1:3)
 
РеалМадрид-ЦСКАМ(1:1)

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