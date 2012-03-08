П'ять голів Мессі принесли перемогу Барселоні, а воротар АПОЕЛя взяв два пенальті
09:34, 08 березня 2012Спорт
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Результати матчів Ліги чемпіонів
Завершився ще один ігровийденьматчів-відповідей 1/8Лігичемпіонів
Барселона-Байєр7:1(3:1)
П'ятьм'ячіву переможцівнарахункуМессі (26, 42, 50, 58, 85) ідва -КрістіаноТальо (56, 61). Байєр врятував престиж на 90+1 хвилині.
АПОЕЛ-Ліон1:0 (0:1). За пенальті 4:3
Основний час двох матчівзакінчивсявнічию.Векстра-тайміголів небуло.Перші шість з післяматчевих 11-метровихтежне виявилинайсильнішого -3:3... НайсильнішимвиявивсяворотаркіпріотівДіонісісХіотіс, взявшипоспільдва пенальті.
Нагадаємо, що 6 березнязіграли...
Бенфіка-Зеніт2:0 (2:3)
Арсенал -Мілан3:0(0:4)
... анаступні матчі-відповіді 13березня ...
Інтер-Марсель(0:1)
Баварія -Базель(0:1)
...і 14 березня
Челсі -Наполі(1:3)
РеалМадрид-ЦСКАМ(1:1)
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