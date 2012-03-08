П'ять голів Мессі принесли перемогу Барселоні, а воротар АПОЕЛя взяв два пенальті

Завершився ще один ігровийденьматчів-відповідей 1/8Лігичемпіонів



Барселона-Байєр7:1(3:1)



П'ятьм'ячіву переможцівнарахункуМессі (26, 42, 50, 58, 85) ідва -КрістіаноТальо (56, 61). Байєр врятував престиж на 90+1 хвилині.

АПОЕЛ-Ліон1:0 (0:1). За пенальті 4:3

Основний час двох матчівзакінчивсявнічию.Векстра-тайміголів небуло.Перші шість з післяматчевих 11-метровихтежне виявилинайсильнішого -3:3... НайсильнішимвиявивсяворотаркіпріотівДіонісісХіотіс, взявшипоспільдва пенальті.



Нагадаємо, що 6 березнязіграли...



Бенфіка-Зеніт2:0 (2:3)



Арсенал -Мілан3:0(0:4)



... анаступні матчі-відповіді 13березня ...



Інтер-Марсель(0:1)



Баварія -Базель(0:1)



...і 14 березня



Челсі -Наполі(1:3)



РеалМадрид-ЦСКАМ(1:1)