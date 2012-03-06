ЗМІ: Абрамович викупив президентську ложу на матч збірних Польщі та Росії

Російський мільярдер Роман АБРАМОВИЧ викупив президентську ложу на Національному стадіоні у Варшаві на матч між збірними Польщі та Росії, який відбудеться 12 червня в рамках Євро-2012.

Про це пише у вівторок польська газета Puls Biznesu.

"Ні (глава уряду) Дональд ТУСК, ні (Президент Польщі) Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ не будуть 12 червня дивитися матч Польща-Росія у президентській ложі на Національному стадіоні. При поділу місць не було сентиментів - вирішували гроші", - написала газета.

За даними видання, російський мільярдер та власник клубу Chelsea Londyn, котрий займає 53 позицію у списку найбагатших людей світу, заплатив за президентську ложу 1,2 млн. євро.

Видання відзначило, що продажем VIP-лож займається безпосередньо Європейська футбольна федерація (UEFA), зауваживши, що на все Євро-2012 будуть доступні 60 тисяч "віпівських" місць, котрі коштуватимуть від 1,7 до 6,9 тисяч євро.

Прес-секретар створеної UEFA компанії Euro 2012 Polska Юліуш ГЛУСЬКИЙ не підтвердив і не спростував УНІАН цю інформацію.

"Не можу цього підтвердити. Навіть, якби він купив, то все одно не міг би сказати, бо це комерційна таємниця", - сказав він.

"Люди не для того за великі гроші купують ложі, аби повідомляти про те, хто там сидить і за скільки", - додав співрозмовник УНІАН.

Водночас він зауважив, що інша польська газета Rzeczpospolita (RP) написала cьогодні, що інформація про купівлю Р.АБРАМОВИЧЕМ президентської ложі на матч у Варшаві 12 червня не відповідає дійсності.

RP з посиланням на російське агентство РІА-Новини повідомило, що Р.АБРАМОВИЧ дійсно збирається на цей матч, але викупив не президентську, а меншу ложу: на 100 чоловік.

"Інформація, яка появилася у польських ЗМІ абсолютно неточна", - заявив РІА-Новини прес-секретар компанії Р.АБРАМОВИЧА Millhouse LLC Джон МЕН.

Як повідомляв УНІАН, UEFA підготувала до Євро-2012, котре вперше в історії на початку літа пройде в Україні та Польщі, 1,4 мільйони квитків, близько 600 тисяч з яких вже розподілені між уболівальників в спеціальній лотереї весною минулого року.

Ще до 450 тисяч квитків мають розподілити між уболівальниками та VIP-aми Національні федерації футболу 16 країн, котрі братимуть участь в єврочемпіонаті.

UEFA заявляє, що 85% усіх квитків на Євро-2012, котрі коштуватимуть від 30 до 600 євро, будуть продані через офіційні інтернет-платформи.