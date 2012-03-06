Стала відома дата жеребкування 1/4 Кубка України

Прем'єр-ліга Україна визначила дату проведення жеребкування чвертьфінальних матчів Датагруп Кубка України з футболу.

Визначення пар учасників 1/4 фіналу відбудеться в четвер, 15-го березня.

Церемонія жеребкування розпочнеться о 14:00.

Нагадаємо, що жеребкування, як і на всіх етапах, "сліпе". Господаря поля визначить жереб. Лише запорізький "Металург" свою гру проведе на рідній арені, в зв'язку з тим, що це єдиний клуб з нижчого дивізіону, який пробився в 1/4 Кубка України.

Трофей розіграють 8 клубів:

1. "Карпати" (Львів)

2. "Арсенал" (Київ)

3. "Шахтар" (Донецьк)

4. "Чорноморець" (Одеса)

5. "Зоря" (Луганськ)

6. "Волинь" (Луцьк)

7. "Металург" (Запоріжжя)

8. "Металург" (Донецьк)

Ігри 1/4 фіналу відбудуться 11-го квітня.

Gazeta.ua