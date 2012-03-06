Колесніков каже, що не в силах коментувати «кожну маячню» про Євро

Віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ спростовує інформацію про відмову національних збірних Франції та Швеції базуватися в Україні під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи, що відбудеться влітку в Україні та Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами віце-прем’єра, він щодня чує по 100 різних пліток, і не може коментувати кожну маячню.

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ висловив думку, що основною причиною відмови більшості європейських збірних жити та тренуватися в Україні під час чемпіонату є занадто високі ціни на проживання на базах.

Він навів приклад, коли спочатку збірній Данії сказали, що ціна за проживання на одній з українських тренувальних баз становитиме 8 тис. євро на команду за добу, однак відразу після фінального жеребкування їй повідомили, що вартість проживання вже становить 25 тис. євро.

Разом з тим Б.КОЛЕСНІКОВ зауважив, що збірні, як погодились перебувати в Україні в період Євро-2012, не відмовлялись від своїх планів.

«Ані Франція, ані Швеція не відмовлялись», - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого 2012 року Польща офіційно оголосила, що 13 із 16 комнад-учасниць Євро-2012 обрали польські готелі для проживання під час фінальної частини чемпіонату.

В Україні, крім національної збірної, перебуватимуть лише національні збірні Швеції та Франції.

Довідка УНІАН. За даними польських організаторів, фіналісти Євро-2012 могли обирати місце свого перебування з 21-ї польської та 17-ти українських баз перебування, включених в офіційний каталог УЄФА.

За правилами УЄФА, база перебування команд повинна включати готель найвищого стандарту, знаходитися не далі, ніж за двадцять хвилин їзди до стадіону, де проходитимуть тренування, та годину - до аеропорту.