Суркіс: На матч Динамо - Арсенал надрукували 8 тисяч фальшивих квитків

Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс запевняє, що до Євро-2012 організаційні проблеми при проведенні футбольних матчів на НСК «Олімпійський» вдасться усунути.

Як передає ЛІГАБізнесІнформ, про це він сказав, коментуючи на прохання журналістів вчорашню ситуацію при проведенні футбольного матчу «Динамо» - «Арсенал», коли турнікети «Олімпійського» виходили з ладу і не могли пропустити всіх бажаючих потрапити на матч.

Суркіс зазначив, що зараз на «Олімпійському» працюють відповідні технічні служби, які повинні проаналізувати ситуацію, і до початку чемпіонату усунути причини, через які виникають організаційні збої. «Що стосується вчорашнього матчу, наскільки мені відомо, було надруковано близько восьми тисяч квитків, які не мають нічого спільного з оригіналом квитка НСК «Олімпійський». Тому, власне кажучи, і не працювали деякі термінали, які не приймають фальшиві, підроблені квитки», - сказав він.

Ще одна проблема, за його словами, полягає в тому, що вболівальники, пройшовши самі, передавали квитки через паркан своїм друзям. «Деякі глядачі вважають себе дуже розумними: проходить один - передає свій квиток іншому, щоб він теж пройшов, але комп`ютер не пропускає, бо той квиток уже введено в систему. Ось це ми сьогодні повинні проаналізувати», - додав Суркіс.

Він висловив сподівання, що дирекція НСК «Олімпійський» зробить все, щоб виключити подібні ситуації в майбутньому. «Ми повинні зробити все, щоб за ті дні, які залишилися до Євро, ми вже не можемо говорити - місяці або навіть тижні, щоб налагодити співпрацю людини і системи, щоб ця система працювала абсолютно», - додав він.

Як повідомлялося раніше, перед відкриттям «Олімпійський» оснастили турнікетами німецького виробництва, які поставили на традиційних входах на стадіон: 32 штуки з боку кас Палацу спорту, шість - від вулиці Димитрова, 70 - від Троїцької площі.

А вже під час першого матчу «Україна-Німеччина» відбувся збій системи зчитування.

"Київ. Коментарі"