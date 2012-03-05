Кличко-молодший назвав ім'я наступного суперника

Наступним суперником українського боксера-важкоатлета Володимира Кличка стане американець Тоні Томпсон, повідомляє інтернет-видання BoxingScene.com. Кличко-молодший оголосив про бій з Томпсоном невдовзі після перемоги над французом Жан-Марком Мормеком у поєдинку, який відбувся в ніч на 4 березня в Дюсельдорфі.

Томпсон є офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF (Міжнародна федерація боксу), яким володіє Кличко. Українцеві також належать титули чемпіона світу за версією WBO (Всесвітня боксерська організація) і суперчемпіона WBA (Всесвітня боксерська асоціація).

Бій Кличко - Томпсон має відбутися влітку 2012 року, точна дата поки невідома. Український і американський боксери вже зустрічалися в липні 2008 року, і тоді Кличко нокаутував суперника в 11-му раунді.

Кличко розповів також, що в кінці 2012 року він планує провести бій у Нью-Йорку, де відкриється новий стадіон Barclays Arena (у районі Брайтон-Біч). За словами українця, його суперником у цьому поєдинку може стати американець Кріс Арреола або росіянин Олександр Повєткін.

В інтерв`ю газеті "Спорт-Експрес" Кличко заявив, що бій із Повєткіним йому дуже цікавий: "Він не програв жодного бою, є олімпійським чемпіоном... Думаю, такий поєдинок був би цікавий і мені, й Олександру, й уболівальникам".

У бою з Мормеком Кличко-молодший здобув перемогу технічним нокаутом у четвертому раунді. Коли француз удруге опинився в нокдауні, рефері Луїс Пабон зупинив поєдинок. Пізніше Мормек заявив, що Пабон зупинив бій дуже рано.

Лента.ру