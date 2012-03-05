Динамо й Арсенал встановили рекорд на «Олімпійському»

Матч київських "Динамо" і "Арсеналу" на НСК "Олімпійський" відвідали 51 284 глядача. Це рекордна аудиторія футбольного поєдинку в Прем`єр-лізі сезону-2011/12, повідомляє ЛІГАБізнесІнформ.

До вчорашнього вечора звання найбільш відвідуваного матчу утримував поєдинок "Шахтаря" і "Металіста", що зібрав на "Донбас Арені" 45 204 глядача.

Зазначимо, що рекорд за відвідуваністю за всю історію чемпіонату Україна належить матчу сезону-2000/2001. Тоді на гру "Динамо" і "Шахтаря" прийшли подивитися 73 500 глядачів. Це досягнення перекрити вже неможливо, адже після реконструкції "Олімпійський" вміщує трохи більше 69 000 глядачів.

Нагадаємо, "Динамо" вчора мінімально обіграло "Арсенал", вигравши перший матч після повернення на "Олімпійський".

Перемога стала для "Динамо" шостою поспіль, причому в п`яти останніх команда не пропускає, довівши "суху" серію до 464 хвилин. Також підопічні Юрія Сьоміна продовжили свою безпрограшну серію до 21 матчі (17 перемог, 4 нічиї), а на домашньому стадіоні "біло-сині" не програють вже у 18-ти матчах поспіль (15 перемог, 3 нічиї).

Перемога у першому "весняному" турі стала для "Динамо" 460-ю у чемпіонатах України. Відзначимо, що всього "біло-сині" провели в турнірі 615 матчів, в яких також 108 раз зіграли внічию і 47 - програли (різниця м`ячів - 1349:377).

Gazeta.ua