«Динамо» і «Шахтар» дізналися суперників по Лізі чемпіонів

У Монако відбулося жеребкування Ліги чемпіонів сезону-2007/08.

Суперниками київського "Динамо" по групі F стали англійський "манчестер Юнайтед", італійська "Рому" і португальський "Спортінг". Донецький "Шахтар" потрапив в групу D разом з діючим переможцем Ліги чемпіонів "Міланом", португальською "Бенфікой" і шотландським "Селтіком".

Єдиний представник Росії в цьому турнірі московський ЦСКА потрапив в групу G разом з італійським "Інтером", голландським ПСВ і турецьким "Фенербахче".

Результати жеребкування виглядають таким чином:

Група А: "Ліверпуль", "Порту", "Марсель", "Бешикташ".

Група В: "Челси", "Валенсія", "Шальке-04", "Русенборг."

Група З: "Реал", "Вердер", "Лацио", "Олімпіакос".

Група D: "Мілан", "Бенфіка", "Селтік", "Шахтар".

Група Е: "Барселона", "Ліон", "Штутгарт", "Рейнджерс".

Група F: "Манчестер Юнайтед", "Рому", "Спортінг", "Динамо" Київ.

Група G: "Інтер", ПСВ, ЦСКА, "Фенербахче".

Група Н: "Арсенал", "Севилья"/АЕК, "Стяуа", "Славія".

Як передає Лента.ру, ігрові дні в груповому етапі намічені на 18/19 вересня, 2/3 жовтня, 23/24 жовтня, 6/7 листопада, 27/28 листопада і 4 або 11/12 грудня. Дві кращі команди кожної групи одержать путівки в плей-офф турніру. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 21 травня в Москві. Клуби, які займуть треті місця на груповому етапі, продовжать боротьбу в 1/16 фіналу Кубка УЕФА.