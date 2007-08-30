Результати другого відбіркового раунду Кубка УЕФА

23:39, 30 серпня 2007
Спорт
953

У Дніпра - все гаразд

Локомотив (Софія) - Оцелул 0:0 (перший матч 3:1)

ЧФР - Анортосіс 0:0 (1:3)

Работнічки - Зріньські 2:1 (0:0)

Славен - Галатасарай 1:2 (1:2)

Лейрія - Маккабі (Нетанія) 1:0 (0:0)

Хайдук - Сампдорія - 1:1 (0:1)

Керйєнг - Стандард 0:1 (0:3)

Хаммарбю - Фредрікстад 1:1 (2:1)

ХІК - Ольборг 0:3 (2:1)

Екранас - Волеренга 0:6 (1:1)

Данфермлайн - Хекен 0:1 (1:1)

Бранн - Судува 4:3 (2-1)

Хака - Мітьюленд 2:5 (1:2)

Динамо (Мінськ) - Оденсе 0:4 (1:1)

Аустрія (Відень) - Яблонець 1:1 (4:3)

Злате-Моравце - Зеніт 0:3 (0:2)

Динамо (Тбілісі) - Рапід (Відень) - 0:5 (0:3)

МюПа - Блекберн - 0:2 (0:1)

Дрогеда - Хельсинборг 0:3 (1:1)

Металург (Лієпая) - АІК 0:2 (3:2)

Рід - Сьон 0:3 (1:1)

Міка - Артмедіа 0:2 (2:1)

Дніпро - Белхатув - 4:2 (1:1)

Гонвед - Гамбург 0:4 (0:0)

Янг Бойз - Ланс 1:5 (1:1)

Тобил - Гроцлін 0:2 (0:1)

Беса - Літекс 0:3 (0:3)

Маккабі (Тель-Авів) - Ерджіеспор 1:3 (1:1)

Атлетіко - Войводина 2:1 (3:0)

Широкі Брієг - Хапоель (Тель-Авів) 0:3 (0:3)

Омонія - ЦСКА (Софія) 1:2 (1:1)

Базель - Маттерсбург 4:0 (2:1)

До наступного туру (перше коло) проходять команди, виділені темним. Матчі відбудуться 20 вересня та 4 жовтня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter