Результати другого відбіркового раунду Кубка УЕФА

У Дніпра - все гаразд

Локомотив (Софія) - Оцелул 0:0 (перший матч 3:1) ЧФР - Анортосіс 0:0 (1:3) Работнічки - Зріньські 2:1 (0:0) Славен - Галатасарай 1:2 (1:2) Лейрія - Маккабі (Нетанія) 1:0 (0:0) Хайдук - Сампдорія - 1:1 (0:1) Керйєнг - Стандард 0:1 (0:3) Хаммарбю - Фредрікстад 1:1 (2:1) ХІК - Ольборг 0:3 (2:1) Екранас - Волеренга 0:6 (1:1) Данфермлайн - Хекен 0:1 (1:1) Бранн - Судува 4:3 (2-1) Хака - Мітьюленд 2:5 (1:2) Динамо (Мінськ) - Оденсе 0:4 (1:1) Аустрія (Відень) - Яблонець 1:1 (4:3) Злате-Моравце - Зеніт 0:3 (0:2) Динамо (Тбілісі) - Рапід (Відень) - 0:5 (0:3) МюПа - Блекберн - 0:2 (0:1) Дрогеда - Хельсинборг 0:3 (1:1) Металург (Лієпая) - АІК 0:2 (3:2) Рід - Сьон 0:3 (1:1) Міка - Артмедіа 0:2 (2:1) Дніпро - Белхатув - 4:2 (1:1) Гонвед - Гамбург 0:4 (0:0) Янг Бойз - Ланс 1:5 (1:1) Тобил - Гроцлін 0:2 (0:1) Беса - Літекс 0:3 (0:3) Маккабі (Тель-Авів) - Ерджіеспор 1:3 (1:1) Атлетіко - Войводина 2:1 (3:0) Широкі Брієг - Хапоель (Тель-Авів) 0:3 (0:3) Омонія - ЦСКА (Софія) 1:2 (1:1) Базель - Маттерсбург 4:0 (2:1) До наступного туру (перше коло) проходять команди, виділені темним. Матчі відбудуться 20 вересня та 4 жовтня.

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