Результати другого відбіркового раунду Кубка УЕФА
У Дніпра - все гаразд
Локомотив (Софія) - Оцелул 0:0 (перший матч 3:1)
ЧФР - Анортосіс 0:0 (1:3)
Работнічки - Зріньські 2:1 (0:0)
Славен - Галатасарай 1:2 (1:2)
Лейрія - Маккабі (Нетанія) 1:0 (0:0)
Хайдук - Сампдорія - 1:1 (0:1)
Керйєнг - Стандард 0:1 (0:3)
Хаммарбю - Фредрікстад 1:1 (2:1)
ХІК - Ольборг 0:3 (2:1)
Екранас - Волеренга 0:6 (1:1)
Данфермлайн - Хекен 0:1 (1:1)
Бранн - Судува 4:3 (2-1)
Хака - Мітьюленд 2:5 (1:2)
Динамо (Мінськ) - Оденсе 0:4 (1:1)
Аустрія (Відень) - Яблонець 1:1 (4:3)
Злате-Моравце - Зеніт 0:3 (0:2)
Динамо (Тбілісі) - Рапід (Відень) - 0:5 (0:3)
МюПа - Блекберн - 0:2 (0:1)
Дрогеда - Хельсинборг 0:3 (1:1)
Металург (Лієпая) - АІК 0:2 (3:2)
Рід - Сьон 0:3 (1:1)
Міка - Артмедіа 0:2 (2:1)
Дніпро - Белхатув - 4:2 (1:1)
Гонвед - Гамбург 0:4 (0:0)
Янг Бойз - Ланс 1:5 (1:1)
Тобил - Гроцлін 0:2 (0:1)
Беса - Літекс 0:3 (0:3)
Маккабі (Тель-Авів) - Ерджіеспор 1:3 (1:1)
Атлетіко - Войводина 2:1 (3:0)
Широкі Брієг - Хапоель (Тель-Авів) 0:3 (0:3)
Омонія - ЦСКА (Софія) 1:2 (1:1)
Базель - Маттерсбург 4:0 (2:1)
До наступного туру (перше коло) проходять команди, виділені темним. Матчі відбудуться 20 вересня та 4 жовтня.