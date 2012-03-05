Одеса була центром розвитку футболу в Європі

Сотні любителів футболу і ветеранів футбольного клубу «Чорноморець» 4 березня взяли участь у відкритті Музею історії ФК «Чорноморець», присвяченому чемпіонату з футболу «Євро-2012».

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистій церемонії виступили голова Федерації футболу Одеси, віце-президент ФК «Чорноморець» Віктор ГРИШКО, ветерани футбольного руху Геннадій ГОРДІЄНКО і Валерій ПРОКУРЯН, керівник Управління у справах фізичної культури і спорту Одеської ОДА Юрій ПОВОЛОЦЬКИЙ та інші представники спортивної громадськості, які високо оцінили внесок одеських футболістів у розвиток українського спорту, а нову спортивну арену назвали однією з кращих у країні, гідну приймати матчі найвищого рівня.

Зокрема, Ю.ПОВОЛОЦЬКИЙ відзначив, що Одеса була одним з перших центрів розвитку футболу у Східній Європі. Вже 1878 року англійці, які проживали в Одесі, організували «Одеський Британський атлетичний клуб» (ОБАК), що став першим футбольним клубом на території нинішньої України, у 1907 році футбол почали культивувати в місцевих навчальних закладах. Перший офіційний міжнародний матч за участю української футбольної команди відбувся в 1914 році в Одесі, коли турецький “Фенербахче”, вже професійний і досить успішний клуб, вирішив перевірити на міцність одеських футболістів.

«А день 26 березня 1936 року, коли футболісти «Чорноморця» опинилися серед команд, які представляли у чемпіонаті СРСР різні товариства і відомства, став датою народження нинішнього "Чорноморця», - уклав Ю.ПОВОЛОЦЬКИЙ.

Експозиція музею ілюструє історію футбольного клубу. Ряд спеціальних стендів оповідає про спортивні досягнення «Чорноморця», де виставлені футболки команди різних років і завойовані в матчах медалі і кубки, зокрема копія «Кубка України 1992–2001 років».