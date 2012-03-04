Динамо виграло київське дербі

Завершився матч 21-го туру Чемпіонату України з футболу Динамо – Арсенал.

Перший матч біло-синіх на НСК «Олімпійський» відбувся за повних трибун, але не відзначився особливим вируванням пристрастей. Рахунок 1:0. Єдиний гол на 65-й хвилині забив Олександр Алієв.

Результати інших сьогоднішніх матчів:

Ворскла – Кривбас 2:1 (Ребенок 51, Янузі 80 пен. – Самодін 85)

Шахтар – Дніпро 1:1 (Мхітарян 40 - Срна 29 авт.)

Матч Таврія – Металург був скасований, зважаючи на незадовільний стан поля стадіону «Локомотив» у Сімферополі. Подальшу долю поєдинку вирішить КДК Прем'єр-ліги.