Динамо виграло київське дербі
19:23, 04 березня 2012Спорт
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Перший матч біло-синіх на НСК «Олімпійський» прийшов за повних трибун, але не відзначився особливим вируванням пристрастей
Завершився матч 21-го туру Чемпіонату України з футболу Динамо – Арсенал.
Перший матч біло-синіх на НСК «Олімпійський» відбувся за повних трибун, але не відзначився особливим вируванням пристрастей. Рахунок 1:0. Єдиний гол на 65-й хвилині забив Олександр Алієв.
Результати інших сьогоднішніх матчів:
Ворскла – Кривбас 2:1 (Ребенок 51, Янузі 80 пен. – Самодін 85)
Шахтар – Дніпро 1:1 (Мхітарян 40 - Срна 29 авт.)
Матч Таврія – Металург був скасований, зважаючи на незадовільний стан поля стадіону «Локомотив» у Сімферополі. Подальшу долю поєдинку вирішить КДК Прем'єр-ліги.
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