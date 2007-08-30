Закінчилось жеребкування Ліги УЕФА.

У груповому турнірі беруть участь 32 клуби - 16 переможців Третього відбіркового раунду і 16 команд, що потрапили до цієї стадії автоматично. Розбившись на 8 груп по чотири клуби, учасники з 18 вересня по 12 грудня проводять по шість матчів - кожен з кожним удома і на виїзді. Дві кращі команди кожної групи виходять до 1/8 фіналу.

Группа A. Ліверпуль, Порто, Марсель-Олімпік, Бешикташ.

Группа B. Челсі, Валенсія, Шальке 04, Русенборг.

Группа C. Реал, Вердер, Лаціо, Олімпіакос.

Группа D. Мілан, Бенфіка, Селтік, ШАХТАР.

Группа E. Барселона, Леон, Штутгарт, Глазго Рейнджерс.

Группа F. Манчестер Юнайтед, Рома, Спортінг, ДИНАМО.

Группа G. Інтер, ПСВ, ЦСКА, Фенербахче.

Группа H. Арсенал, Севілья / АЕК, Стяуа, Славія.

Жеребкування триває.