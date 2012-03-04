Дніпро відібрав очки в Шахтаря

Дніпро зумів відібрати очки в донецького Шахтаря на Донбас-Арені.

Рахунок у матчі 21-го туру Чемпіонату України з футболу відкрили дніпряни (після удару Маттеуса рикошетом від Срни, м'яч по неймовірній траекторії влетів у сітку воріт П’ятова), але гірники пішли в агресивний наступ і досить швидко забили у відповідь. Незважаючи на те, що Шахтар домінував, і залишок матчу і не «злізав» з воріт Лаштувки, дніпрянам вдалося вистояти і зберегти нічийний рахунок до кінця гри, яка тривала 96 хвилин.

Шахтар - Дніпро 1:1 (Мхітарян 40 - Срна 29 авт.)