Один із поясів Кличка ніс невиліковно хворий хлопчик (фото)
17:38, 04 березня 2012Спорт
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Познайомитися з українським боксером було його давньою мрією
|Фото dpa
У німецькому Дюсельдорфі під час вечора боксу, в головному поєдинку якого зустрічалися чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA і IBF, IBO Володимир Кличко і екс-чемпіон світу в першій важкій вазі француз Жан-Марк Мормек, один з чемпіонських поясів Володимира перед боєм і після нього тримав Алекс Стаут, хворий на кістозний фіброз – невиліковну смертельну хворобу.
Познайомитися з українським боксером було його давньою мрією. Володимир Кличко, готуючись до цього чемпіонського поєдинку, вирішив здійснити мрію хлопчика.
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