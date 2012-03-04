Один із поясів Кличка ніс невиліковно хворий хлопчик (фото)

У німецькому Дюсельдорфі під час вечора боксу, в головному поєдинку якого зустрічалися чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA і IBF, IBO Володимир Кличко і екс-чемпіон світу в першій важкій вазі француз Жан-Марк Мормек, один з чемпіонських поясів Володимира перед боєм і після нього тримав Алекс Стаут, хворий на кістозний фіброз – невиліковну смертельну хворобу.

Познайомитися з українським боксером було його давньою мрією. Володимир Кличко, готуючись до цього чемпіонського поєдинку, вирішив здійснити мрію хлопчика.

sports.ru