Один із поясів Кличка ніс невиліковно хворий хлопчик (фото)

17:38, 04 березня 2012
Спорт
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Познайомитися з українським боксером було його давньою мрією

 

Фото dpa

У німецькому Дюсельдорфі під час вечора боксу, в головному поєдинку якого зустрічалися чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA і IBF, IBO Володимир Кличко і екс-чемпіон світу в першій важкій вазі француз Жан-Марк Мормек, один з чемпіонських поясів Володимира перед боєм і після нього тримав Алекс Стаут, хворий на кістозний фіброз – невиліковну смертельну хворобу.

Познайомитися з українським боксером було його давньою мрією. Володимир Кличко, готуючись до цього чемпіонського поєдинку, вирішив здійснити мрію хлопчика.

sports.ru

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