Перший матч "Динамо" на Олімпійському відкриють троє володарів Золотого м'яча

Перший матч київського Динамо на оновленому НСК Олімпійський, в якому команда в рамках Чемпіонату України прийме інший столичний клуб - Арсенал, відкриють троє володарів Золотого м'яча.

Про це повідомляє sport.bigmir.net з посиланням на прес-службу біло-синіх.

Гру 4 березня з Арсеналом відкриють відразу троє володарі Золотого м'яча, що вручається кращому футболістові Європи від французького тижневика France Football: Олег Блохін (1975 р.), Ігор Бєланов (1986 р.) і Андрій Шевченко (2004 р.).

Всі вони раніше захищали кольори Динамо, а останній досі грає в київському клубі. Правда, Шевченко не зможе взяти участі в матчі з Арсеналом через травму.