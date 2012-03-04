На стадіоні в Сімферополі не встигнуть прибрати сніг до матчу з Металургом?

Проведення матчу Таврія — Металург під питанням. У Сімферополі не справляються зі снігом, повідомляє Football.ua.

Сьогодні вранці на стадіоні Локомотив у Сімферополі співробітники стадіону і представники МВС України займалися прибиранням снігу з газону, бігових доріжок і трибун стадіону. Практично на половині поля лежав сніг, а очищена частина газону неабияк промерзла.

Як повідомляє офіційний сайт донецького Металурга, делегат ФФУ Микола Курилко з Харкова і суддівська бригада на чолі з Андрієм Кузьміним вивчали можливість проведення гри 21-го туру на засніженому полі.

Делегат ФФУ на вранішній нараді повідомив, що остаточне рішення про проведення матчу буде ухвалено сьогодні в 17:00. Нагадаємо, початок матчу заплановано на 18:30.

За словами делегата ФФУ, в Таврії як резервний стадіон заявлена арена в Севастополі, але ніяких дій з боку господарів майбутнього поєдинку щодо перенесення гри до Севастополя не було зроблено.