Віталій Кличко: моїм наступним суперником стане Хей

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко проведе наступний бій з британцем Девідом Хеєм. Про це Віталій повідомив на прес-конференції після перемоги брата Володимира над французом Жаном-Марком Мормеком повыдомляэ ТСН.

На запитання журналіста, чи буде Хей наступним суперником, Віталій відповів: "Так. Вже можна сказати, що моїм наступним суперником стане Хей". Про місце та дату бою буде повідомлено після підписання контракту на поєдинок. Крім того, Кличко-старший поділився враженнями про перемогу Володимира. "Мій брат зараз в хорошій формі. Я був впевнений, що він переможе Мормека", - сказав Віталій.

Нагадаємо, що у липні минулого року Девід Хей програв Кличку-молодшому і восени оголосив про завершення кар'єри, зробивши застереження, що повернеться, якщо йому надійде пропозиція від одного з українських братів. Нещодавно Хей влаштував бійку зі співвітчизником Дереком Чісорою на прес-конференції після бою того з Віталієм Кличком.