Мормек: Суддя не мав зупиняти бій. Я був готовий битися далі
09:55, 04 березня 2012Спорт
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Французький боксер коментує свою поразку у поєдинку з Володимиром Кличком
Жану-Марку Мормеку мало побиття, що йому влаштував Володимир Кличко – він міг би бути на рингу й далі. Про це після поєдинку заявив сам французький боксер.
«Кличко багато атакував і постійно наносив удари. Але суддя не повинен був зупиняти бій», – вважає він.
«Я був готовий битися далі», – додав Мормек, котрий ще у 2-му раунді встиг побувати в нокдауні.
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