Кличко переміг у бою з Мормеком

Швидко завершився бій між українцем Володимиром Кличком і французом Жаном-Марком Мормеком

ШвидкозавершивсябійміжукраїнцемВолодимиромКличком іфранцузомЖаном-МаркомМормекомзатитулиWBA Super World, IBF, WBO,International Boxing Organization.У четвертомураундінокаутомперемігКличко. Ужев другомураундіпретендентупавнарингпісля "двійки", авчетвертомуКличкотак самоударомлівої рукирозкривсуперникурукавички іодразу "вбив"короткимправимпрямим.



На рахункуВолодимиратепер57перемогу 60боях,з яких 50нокаутом.

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