Результати матчів 21-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогодні стартувало друге коло сезону 2011/2012

Сьогодні поновився Чемпіонат України з футболу Результати перших матчів 21 туру сезону 2011/2012: Зоря - Карпати 5 : 1 Голи: Каменюка 25, 54 65, Родич 60, Галюза 80 – Гладкий 87. ПФК Александрія - Волинь 0 : 1 Гол: Павлов 90 Чорноморець - Іллічівець 1 : 0 Гол: Чайковський 74 авт. Металіст - Оболонь 1 : 0 Гол: Пшеничних 95 Завтра гратимуть: Ворскла - Кривбас Шахтар - Дніпро Динамо - Арсенал Таврія - Металург Д

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