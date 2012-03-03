Результати матчів 21-го туру Чемпіонату України з футболу

21:28, 03 березня 2012
Спорт
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Сьогодні стартувало друге коло сезону 2011/2012

Сьогодні поновився Чемпіонат України з футболу

Результати перших матчів 21 туру сезону 2011/2012:

Зоря  - Карпати  5 : 1

Голи: Каменюка 25, 54 65, Родич 60, Галюза 80 – Гладкий 87.

ПФК Александрія  - Волинь  0 : 1

Гол: Павлов 90

Чорноморець  - Іллічівець  1 : 0

Гол: Чайковський 74 авт.

Металіст - Оболонь 1 : 0

Гол: Пшеничних 95

Завтра гратимуть:

Ворскла - Кривбас

Шахтар - Дніпро

Динамо - Арсенал

Таврія - Металург Д

 

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