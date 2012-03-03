Результати матчів 21-го туру Чемпіонату України з футболу
21:28, 03 березня 2012Спорт
3023
Сьогодні стартувало друге коло сезону 2011/2012
Сьогодні поновився Чемпіонат України з футболу
Результати перших матчів 21 туру сезону 2011/2012:
Зоря - Карпати 5 : 1
Голи: Каменюка 25, 54 65, Родич 60, Галюза 80 – Гладкий 87.
ПФК Александрія - Волинь 0 : 1
Гол: Павлов 90
Чорноморець - Іллічівець 1 : 0
Гол: Чайковський 74 авт.
Металіст - Оболонь 1 : 0
Гол: Пшеничних 95
Завтра гратимуть:
Ворскла - Кривбас
Шахтар - Дніпро
Динамо - Арсенал
Таврія - Металург Д
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter