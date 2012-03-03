Сьогодні Кличко-молодший проведе шістдесятий поєдинок у кар’єрі

Сьогодні в німецькому Дюссельдорфі Володимир Кличко проведе захист своїх чотирьох чемпіонських поясів проти француза Жан-Марка Мормека.

«Мормек уже тричі боксував проти українців і три рази завершував бої достроково. Але я думаю, що з Володимиром буде трохи по-іншому», – каже чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко.

Ці звитяги в поєдинках із українцями Жан Марк Мормек здобув у легших вагових категоріях, а ось у суперважкому дивізіоні 39-річний француз проведе лише четвертий бій, зазначає ICTV.

На зважуванні обійшлося без сюрпризів. В очі одразу впадає різниця у габаритах між боксерами. Володимир на 13 кілограмів важчий за Жан-Марка, його вага - 111 кг., та на 17 сантиметрів вищий.

Мормека до поєдинку проти Кличка готував колишній тренер Майка Тайсона — Кевін Руні. І хоча у Дюссельдорф француз приїхав вже із новим наставником, Жан-Марк наголошує, що добре засвоїв уроки Руні. Для Кличка-молодшого сьогоднішній бій - суцільна магія чисел. Для нього це шістдесятий поєдинок у кар’єрі й двадцятий захист титулу.

Поєдинок розпочнеться о 23:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Інтер.