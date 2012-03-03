Кличко-молодший не хоче у політику, як брат

Чемпіон світу в надважкій вазі з боксу за версією одразу чотирьох міжнародний організацій (WBA, IBF, WBO, IBO) Володимир КЛИЧКО не планує займатися політикою після завершення боксерської кар`єри.

Про це він заявив в інтерв`ю агентству Reuters напередодні наміченого на сьогодні бою з французом Жан-Марком МОРМЕКОМ у німецькому Дюссельдорфі, повідомляє ІТАР-ТАСС.

«Я не займатимуся виключно спортом. Вже багато років я облаштовую своє життя поза спортом. Поки що я не готовий сказати, коли завершу кар`єру. Але те, чим я займатимуся надалі, точно не буде пов`язане з політикою – швидше, з економікою», – сказав 35-річний боксер.

За його словами, зйомки у фільмах, зокрема в голлівудському «Одинадцять друзів Оушена», для нього є не більше ніж хобі. «Мене багато раз просили зіграти різні ролі у фільмах, але я вже виконую одну важливу роль – чемпіона світу в надважкій вазі. Це займає весь мій час, і я не хочу з цим жартувати», – зазначив український боксер.

У Дюссельдорфі йому належить захист титулів в поєдинку з французом Ж.-М.МОРМЕКОМ. Як зазначив українець, кожен бій для нього є особливим, несхожим на попередні, і нинішнє змагання – не виключення. «Завжди на карту ставлю все. У цьому бою це буде відразу п`ять титулів», – додав В.КЛИЧКО.

Старший брат Володимира – Віталій – 18 лютого в поєдинку з англійцем Дереком ЧИСОРОЮ відстояв титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Одночасно він є лідером української політичної партії «УДАР», і має намір взяти участь у виборах мера Києва, а також у парламентських виборах.