Металіст наздогнав Динамо у світовому рейтингу
"Шахтар" опустився на 14 сходинок
2 березня опубліковано оновлений рейтинг найсильніших клубів світу за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).
Українські клуби зазнали відчутних змін у рейтингу. Так харківський "Металіст" після успішних ігор у Лізі Європи піднявся на 37-е місце, яке ділить з київським "Динамо".
Донецький "Шахтар" опустився на 14 сходинок і тепер посідає 68-е місце.
Водночас у першій п`ятірці змін не відбулося.
Рейтинг найсильніших клубів світу за версією IFFHS
(1 березня 2011 – 29 лютого 2012)
1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 369,0 балів
2 (2). "Реал" (Мадрид, Іспанія) - 292,0
3 (3). "Велес Сарсфільд" (Буенос-Айрес, Аргентина) - 291,0
4 (4). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 255,0
5 (5). "Манчестер Сіті" (Англія) - 251,0
6 (7). "Уніведсідад де Чилі" (Сантьяго, Чилі) - 245,0
7 (8). "Універсідад Католіка" (Сантьяго, Чилі) - 232,5
8 (6). "Сантос" (Бразилія) - 231,0
9 (10). "Шальке" (Гельзенкірхен, Німеччина) - 230,0
10 (14). "Лібертад" (Асунсьйон, Парагвай) - 227,5
... 37 (59). "Металіст" (Харків, Україна) - 172,5
... 37 (20). "Динамо" (Київ, Україна) - 172,5
... 47 (44). "Зеніт" (Санкт-Петербург, Росія) - 163,0
... 57 (48). "Рубін" (Казань, Росія) - 151,0
... 64 (87). "Локомотив" (Москва, Росія) - 143,0
... 67 (56). ЦСКА (Москва, Росія) -140,0
... 68 (54). "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 139,5
... 92 (101). "Ворскла" (Полтава, Україна) - 123,0
... 112 (84). "Спартак" (Москва, Росія) - 115,5
... 258 (266). "Карпати" (Львів, Україна) - 75,5
... 297 (302). "Дніпро" (Дніпропетровськ, Україна) - 70,5
Примітка. рейтинг складається на основі результатів команд за останній рік. При цьому враховується ранг змагань. Так, перемога в єврокубковому матчі приносить команді 14 балів, а перемога в національному чемпіонаті - максимум 4.