Ющенко привітав «Динамо» та «Шахтар» з виходом до Ліги чемпіонів
Президенту гра сподобалася
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав гравців футбольних клубів «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк) з впевненим виходом до Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
“Видовищна та красива гра українських футболістів подарувала позитивні емоції і гордість за країну мільйонам уболівальників”, - зазначив у привітанні Президент.
«Кожна перемога наших футбольних команд – це перемога України, це крок нашої держави до європейського визнання», – переконаний В.ЮЩЕНКО. – «В Україні футбол став національною грою, любов до якої об`єднує нас, незалежно від політичних уподобань і місця проживання». На його думку, українські спортсмени показують нашим політикам позитивний приклад у вмінні об`єднувати зусилля заради досягнення високих цілей.
«Ваші перемоги у Лізі чемпіонів будуть найкращим підтвердженням правильності ухваленого УЄФА рішення щодо проведення Євро-2012 року», – наголосив Президент, побажавши спортсменам нових звершень.
Як повідомлялося, напередодні у третій кваліфікації Ліги чемпіонів ФК “Шахтар” (Донецьк) виграв з рахунком 3:1 у команди “Ред Булл” (Зальцбург, Австрія).
Крім того, учора “Динамо” (Київ) виграв повторний матч з "Сараєво" (Боснія і Герцеговина) з рахунком 3:0.
Таким чином, обидві команди вишли в груповий турнір Ліги чемпіонів.