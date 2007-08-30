Ющенко привітав «Динамо» та «Шахтар» з виходом до Ліги чемпіонів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав гравців футбольних клубів «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк) з впевненим виходом до Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

“Видовищна та красива гра українських футболістів подарувала позитивні емоції і гордість за країну мільйонам уболівальників”, - зазначив у привітанні Президент.

«Кожна перемога наших футбольних команд – це перемога України, це крок нашої держави до європейського визнання», – переконаний В.ЮЩЕНКО. – «В Україні футбол став національною грою, любов до якої об`єднує нас, незалежно від політичних уподобань і місця проживання». На його думку, українські спортсмени показують нашим політикам позитивний приклад у вмінні об`єднувати зусилля заради досягнення високих цілей.

«Ваші перемоги у Лізі чемпіонів будуть найкращим підтвердженням правильності ухваленого УЄФА рішення щодо проведення Євро-2012 року», – наголосив Президент, побажавши спортсменам нових звершень.

Як повідомлялося, напередодні у третій кваліфікації Ліги чемпіонів ФК “Шахтар” (Донецьк) виграв з рахунком 3:1 у команди “Ред Булл” (Зальцбург, Австрія).

Крім того, учора “Динамо” (Київ) виграв повторний матч з "Сараєво" (Боснія і Герцеговина) з рахунком 3:0.

Таким чином, обидві команди вишли в груповий турнір Ліги чемпіонів.