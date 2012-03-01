Володимир Кличко битиметься в США

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO у суперважкій вазі Володимир Кличко, який у найближчі вихідні буде захищати титули в бою проти Жана-Марка Мормека у Дюссельдорфі, може провести поєдинок проти американця Кріса Арреоли.

Менеджер братів Кличко Бернд Бенте повідомив, що бій може відбутися у жовтні 2012 року у Брукліні або іншому місті США.

У 2009 році Арреола програв чемпіону WBC Віталію Кличку.

На бій між Володимиром Кличком і колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі Мормеком, який відбудеться 3 березня на “Esprit Arena” у Дюссельдорфі, вже продано 35 тисяч квитків.

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