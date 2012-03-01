Блохін: Тепер більш-менш розуміємо, до чого йдемо

Головний тренер збірної України загалом залишився задоволений грою своїх підопічних у товариському матчі проти Ізраїлю, котрий завершився перемогою синьо-жовтих − 3:2. Особливо Олег Блохін відзначив перший тайм у виконанні українців.

«За винятком стартового відрізку мене дуже потішила гра команди до перерви. Ми добре рухались, багато пресингували і не дали опонентам створити бодай один небезпечний момент. З іншого боку ми непогано атакували і справедливо, на мій погляд, вийшли вперед. Зважаючи на те, що хлопці лише повернулись із зборів своїх клубів, ми показали хороший футбол і досягли позитивного результату», − зазначив він.

Слід відзначити, що команди мусили діяти за несприятливих погодніх умов, однак продемонстрували зовсім не посередні швидкості. Українці вели з перевагою в два м`ячі після влучних ударів Олега Гусєва (з пенальті) та Євгена Коноплянки. Обидва рази їм «асистував» Андрій Ярмоленко, котрий і сам згодом забив, як виявилось, переможний для українців гол.

«Після перерви ми планували кілька замін, але одна була вимушеною. Євген Хачеріді поскаржився на біль у задній поверхні стегна, тому з`явився Віталій Мандзюк. Він трохи не ввійшов у гру, тож у обороні виникла нервовість. До того ж ми грали на фоні навантажень на зборах, тож не дивно, що суперники стали створювати нам проблеми за рахунок швидкості. Видно було, що ізраїльські футболісти перебувають у гарному тонусі», − додав Блохін.

Керманич українців також зауважив, що певні проблеми в захисті виникали тому, що раніше в такому сполучення задня лінія практично не грала. «Попри це, ми здобули хороший результат, зважаючи на стан наших гравців та рівень суперників. Вважаю, що за ці два дні ми провели колосальну роботу. Було мало часу, але ми все встигли. І тепер більш-менш розуміємо, до чого йдемо...» − резюмував фахівець.

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