Україна з п'ятої спроби перемогла Ізраїль

Національна збірна України з футболу у останній день зими 2012 року здобула перемогу в товариському матчі з Ізраїлем, повідомляє ТСН.

Українці вперше в історії перемогли Ізраїль на рівні національних збірних. До сьогоднішнього матчу було три нічиїх та одна поразка.

До того ж, підопічні Блохіна взяли своєрідний реванш за розгром української "молодіжки" у матчі з ізраїльськими однолітками.

У складі збірної України відзначилися динамівці Олег Гусєв і Андрій Ярмоленко та дніпропетровець Євген Коноплянка.

У воротах Андрія Диканя розписалися Томер Хемед і Бен Сахар.

Зазначимо, що це була остання репетиція для Олега Блохіна перед оголошенням складу на Євро-2012, оскільки наступні товариські матчі синьо-жовті проведуть вже після оголошення складу.