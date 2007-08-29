Результати Третього відбіркового раунду Ліги УЕФА

Відбулися матчі у відповідь Третього відбіркового раунду Ліги УЕФА.

Бешикташ - Цюріх 2:0 (перший матч 1:1)

Стяуа - БАТЕ 2:0 (2:2)

Андерлехт - Фенербахче 0:2 (0:1)

Динамо (Загреб) - Вердер 2:3 (1:2)

Славія - Аякс 2:1 (1:0)

Копенгаген - Бенфіка 0:1 (1:2)

Ельфсборг - Валенсія 1:2 (0:3)

Русенборг - Тампере - 2:0 (3:0)

Селтік - Спартак (Москва) - 1:1, за пенальті 4-3 (1:1)

Арсенал - Спарта 3:0 (2:0)

До групового турніру проходять команди, виділені темним.

Нагадаймо, що раніше сьогодні закінчилися матчі Шахтар - Зальцбург 3:1 і Динамо (Київ) - Сараєво 3:0, в результаті яких обидві українські команди пройшли в наступний етап турніру.

А вчора свої турнірні завдання успішно вирішили Лаціо (вигравши 3:1 у Динамо, Бухарест), Рейнджерс (зберігши при нульовій нічиїй перевагу першого матчу 1:0) і Ліверпуль (4 безвідплатних голи Тулузі).

Матч АЕК - Севілья перенесений на 3 вересня у зв`язку з трауром по захисникові Севільї Антоніо Пуерта.

У груповому турнірі беруть участь 32 клуби - 16 переможців Третього відбіркового раунду і 16 команд, що потрапили до цієї стадії автоматично. Розбившись на 8 груп по чотири клуби, учасники з 18 вересня по 12 грудня проводять по шість матчів - кожен з кожним удома і на виїзді. Дві кращі команди кожної групи виходять до 1/8 фіналу.