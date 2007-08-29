Помер ще один футболіст

Футболіст із Замбії впав непритомний під час тренування ізраїльської команди "Хапоель" (Бєєр-шеба) і незабаром помер від зупинки серця, повідомляє АР з посиланням на місцеве телебачення.

Часве Нсофва, 27-річний замбійський гравець, виступав за команду другого дивізіону Ізраїлю. Тренування проходило в Бєєр-шебі, містечку в пустелі. "Коли ми прибули на місце, то побачили футболіста, він лежав на траві, йому намагалися допомогти друзі, - повідомив працівник швидкої допомоги. - Ми надали йому першу допомогу, застосували електростимуляцію серця, але, попри всі наші зусилля, в лікарні констатували його смерть".

Причина смерті поки що офіційно не оголошена. Повідомляється, що недавно африканець успішно здав фізичний тест.