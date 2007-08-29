У Польщі прийняли спеціальний законопроект про організацію Євро-2012

Польський уряд прийняв спеціальний проект закону про організацію Євро 2012, який визначатиме реалізацію інвестицій, пов’язаних із чемпіонатом. Про це повідомив під час прес-конференції прем’єр-міністр Польщі Ярослав КАЧИНСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, “Закон про Євро-2012 повинен удосконалити підготовку до найбільшого спортивного заходу в історії Польщі”.

«Цей закон настільки важливий, що ми повинні або його ухвалити і почати діяти згідно з ним, або сказати, що це завдання не вдасться виконати», - зазначив прем’єр. За його словами, в рамках «звичних процедур» завдання, пов’язані із підготовкою до Євро 2012, не виконати.

«Не вдасться збудувати стадіони без “швидкої стежки” прийняття рішень та отримання дозволів. Закон повинен створити своєрідну дорогу навпростець, завдяки якій зможемо це завдання виконати. Йдеться також про спілки, які контролюватимуть, здійснюватимуть моніторинг за інвестиціями в рамках побудови стадіонів, тренувальних центрів, готелів та туристичних баз», - зазначив Я.КАЧИНСЬКИЙ.

За інформацією міністра спорту та туризму Польщі Ельжбети ЯКУБЯК, уряд працює над багаторічним інвестиційним планом, що стосується побудови стадіонів для Євро-2012. Згідно із законом, кошти на будівництво будуть залучатися із державного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування та Європейського Союзу. Багаторічний план охопить фінансування стадіонів у Варшаві, Гданську, Познані та Вроцлаві.

Як відомо, згідно з рішенням УЄФА від 18 квітня, Польща та Україна отримали право організації фінальної частини Євро-2012.