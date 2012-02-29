Блохін каже, що до ідеальної гри збірної - ще як до місяця

Товариський матч з Ізраїлем стане для команди України черговим випробовуванням на шляху до вдалого результату на Євро-2012: робити ще є багато чого, але для тренера головне, щоб гравці розуміли - до справи треба ставитися відповідально.

Про це заявив під час прес-конференції перед грою сам Олег Блохін.

"Я взагалі не знаю, яку інформацію можу вам зараз дати. 20 осіб прилетіло, всі здорові. 11 з них завтра будуть грати. Команду я бачив всього годину, оскільки літак затримався. Трохи більше поспілкувався з динамівцями Києва, які знаходяться тут на зборі і приїхали раніше за інших. Давно не бачились, всі хлопці в хорошому настрої. Всі здорові. Ось, мабуть, і вся інформація станом на поточний момент". - почав він.

"Людина, яка працює в підвішеному стані, не може виконувати свої обов`язки нормально - вона буде нервувати і думати, що буде завтра. Так що більш комфортно працювати, коли розумієш, що твоя справа удостоюється якоїсь уваги. Деякі заперечують: мовляв, а раптом Блохін провалить Євро-2012, але продовжить роботу? Що ж, подивимося, як воно все буде. До речі, сам новий контракт я поки не підписав. На даному етапі є лише усна домовленість", - прокоментував він ситуацію з продовженням угоди.

На думку Блохіна, важко передбачити результат матчу, адже у збірної Ізраїля - новий тренер, склад суперника українці поки подивилися навскидку, детально будуть розбирати завтра, але зрозуміло, що при новому тренері гравці захочуть себе показати.

"Ми ж зібралися буквально щойно. При цьому важко сказати, в якому стані перебувають хлопці, враховуючи, що ще навіть не закінчена міжсезонна підготовка клубів. Ось ці хлопці, які зараз перебувають в розташуванні збірної - відсотків 80% тієї команди, що виступатиме на Євро-2012. Інших гравців ми не знайдемо. Звичайно, якщо хтось в повний голос заявить про себе, то ми обов`язково візьмемо такого виконавця на чемпіонат Європи.

"Що ж до тієї гри, до якої ми прагнемо, то саме зараз нам до неї далеко, як до місяця. Більш ясна картинка настане тоді, коли ми зберемося безпосередньо перед Євро-2012 - 15 травня. Але якщо гравці хочуть потрапити на чемпіонат Європи, вони постійно повинні показувати певний рівень. Ось завтрашній матч і покаже. Хочемо ми того чи ні, футболісти збірної Ізраїлю зараз в накаті, в цій країні щосили йде національний чемпіонат. У нас же ігрового тонусу зараз немає. Та й взагалі, збірна Ізраїлю - не найпростіша команда. Не все так просто звідси виїжджають", - вважає Блохін

"Мені треба дати результат. І тому на прізвища та минулі заслуги я дивитися не буду. Інакше цей самий результат я не дам. Хто не покаже рівень, відповідний національної збірної і чемпіонату Європи, той в заявку не потрапить. Незалежно від імені", - додав він.

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