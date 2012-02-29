Чісора дискваліфікований за бійку

На невизначений термін

Всесвітня радаз контролюзабоксомдискваліфікувалананевизначенийтермінбританськогобоксераДевідаЧісорузанегіднуповедінку, що втілилось у бійці зДевідомХеємнапрес-конференції післяпрограшуВіталіюКличку,повідомляєБі-бі-сі.



ЯкповідомлявУНІАН, відомийсвоїмгарячимноровомбоєцьвибачивсязасвійвчинокнапрес-конференціївМюнхені,коли обмінобразамиміжниміХеємпереріс у бійку.



18 лютого40-річнийВіталійКличковпевненопереміг28-річногоЧісорупісля 12-раундовогопоєдинку.Допочатку боюзатятийбританецьвдаривпо обличчюсуперника івиливпляшкуводинайогобратаВолодимира.

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