Збірна України вирушила до Ізраїлю на перший матч у новому році

У вівторок вранці , 28 лютого, збірна України чартерним рейсом з аеропорту "Бориспіль" вирушила до Тель-Авіва, на товариський матч зі збірною Ізраїлю.

Більшість гравців зібралися на базі в Конча-Заспі у понеділок, а вже в Ізраїлі до команди приєднаються "збірники" київського "Динамо", які зараз знаходяться в Ізраїлі на міжсезонному зборі. В Тель-Авіві українці відпочинуть у готелі, а вже ввечері випробують стадіон "Мошава".

Перед початком заняття керманич української дружини Олег Блохін поспілкується з пресою на традиційній передматчевій прес-конференції. Зазначимо, що наразі українці зазнали лише однієї кадрової втрати: через пошкодження в Тель-Авів не поїхав захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький. Таким чином, Блохін може розраховувати на 19 гравців:

Воротарі: Олександр Шовковський ("Динамо"), Андрій Дикань ("Спартак" Москва).

Захисники: Богдан Бутко ("Іллічівець"), Олександр Кучер ("Шахтар"), Віталій Мандзюк ("Дніпро"), Тарас Михалик, Євген Хачеріді (обидва - "Динамо"), Євген Селін ("Ворскла").

Півзахисники: Олександр Алієв, Денис Гармаш, Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко (усі - "Динамом), Євген Коноплянка, Руслан Ротань (обидва - "Дніпро"), Сергій Назаренко ("Таврія"), Анатолій Тимощук ("Баварія" Мюнхен).

Нападники: Андрій Воронін ("Динамо" Москва), Марко Девіч ("Металіст"), Артем Мілевський ("Динамо"). Нагадаємо, що матч відбудеться у середу, 29 лютого, у місті Петах-Тіква. Початок гри – о 19:00.

ТСН