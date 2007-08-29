”Ліверпуль”, ”Лаціо” і ”Рейнджерс” пробилися в груповий етап ЛЧ

Торішній фіналіст футбольної Ліги чемпіонів без зусиль заробив місце в цьогорічному груповому етапі. У третьому відбірковому раунді "Ліверпуль" легко здолав "Тулузу" із загальним рахунком 5:0. Два тижні тому у Франції червоні виграли з мінімальним результатом. Суперники п`ятикратного чемпіона Європи по групі визначаться на жеребкуванні у четвер. А "Тулуза" на день пізніше вперше за 20 років візьме участь в жеребкуванні першого кола Кубка УЕФА.

"Лаціо" загрожував виліт з Ліги чемпіонів, але врешті-решт італійці отримали переконливу перемогу над "Динамо" в Бухаресті і пройшли в груповий етап.

"Рейнджерс" не дав "Црвене Зірці" вразити свої ворота в Бєлграді і вийшов в груповий етап завдяки домашній перемозі з рахунком 1:0.

Результати матчів у відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів:

"Ліверпуль" (Англія) - "Тулуза" (Франція) 4:0 (Крауч, 19, Хюйпа, 49, Кюйт, 87, 90+1) (Перший матч 1:0)

"Динамо" (Румунія) - "Лаціо" (Італія) 1:3 (Братові, 27 - Рокки, 47, пен., 65, Пандев, 54) (Перший матч 1:1)

"Црвена Зірка" (Сербія) - "Рейнджерс" (Шотландія) 0:0. (Перший матч 0:1)

Матч "АЕК" (Греція) - "Севілья" (Іспанія) був перенесений на понеділок 3 вересня через трагічну смерть футболіста іспанського клубу Антоніо Пуерти.

В середу зустрічаються:

"Динамо" (Україна) - "Сараєво" (Боснія)

"Шахтар" (Україна) - "Зальцбург" (Австрія)

"Бешикташ" (Туреччина) - "Цюріх" (Швейцарія)

"Стяуа" (Румунія) - "БАТЕ" (Білорусія)

"Андерлехт" (Бельгія) - "Фенербахче" (Туреччина)

"Динамо" (Хорватія) - "Вердер" (Німеччина)

"Славія" (Чехія) - "Аякс" (Нідерланди)

"Селтік" (Шотландія) - "Спартак" (Росія)

"Копенгаген" (Данія) - "Бенфіка" (Португалія)

"Эльфсборг" (Швеція) - "Валенсія" (Іспанія)

"Русенборг" (Норвегія) - "Тампере" (Фінляндія)

"Арсенал" (Англія) - "Спарта" (Чехія)

newsru