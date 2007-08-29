”Ліверпуль”, ”Лаціо” і ”Рейнджерс” пробилися в груповий етап ЛЧ
Результати всіх матчів
Торішній фіналіст футбольної Ліги чемпіонів без зусиль заробив місце в цьогорічному груповому етапі. У третьому відбірковому раунді "Ліверпуль" легко здолав "Тулузу" із загальним рахунком 5:0. Два тижні тому у Франції червоні виграли з мінімальним результатом. Суперники п`ятикратного чемпіона Європи по групі визначаться на жеребкуванні у четвер. А "Тулуза" на день пізніше вперше за 20 років візьме участь в жеребкуванні першого кола Кубка УЕФА.
"Лаціо" загрожував виліт з Ліги чемпіонів, але врешті-решт італійці отримали переконливу перемогу над "Динамо" в Бухаресті і пройшли в груповий етап.
"Рейнджерс" не дав "Црвене Зірці" вразити свої ворота в Бєлграді і вийшов в груповий етап завдяки домашній перемозі з рахунком 1:0.
Результати матчів у відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів:
"Ліверпуль" (Англія) - "Тулуза" (Франція) 4:0 (Крауч, 19, Хюйпа, 49, Кюйт, 87, 90+1) (Перший матч 1:0)
"Динамо" (Румунія) - "Лаціо" (Італія) 1:3 (Братові, 27 - Рокки, 47, пен., 65, Пандев, 54) (Перший матч 1:1)
"Црвена Зірка" (Сербія) - "Рейнджерс" (Шотландія) 0:0. (Перший матч 0:1)
Матч "АЕК" (Греція) - "Севілья" (Іспанія) був перенесений на понеділок 3 вересня через трагічну смерть футболіста іспанського клубу Антоніо Пуерти.
В середу зустрічаються:
"Динамо" (Україна) - "Сараєво" (Боснія)
"Шахтар" (Україна) - "Зальцбург" (Австрія)
"Бешикташ" (Туреччина) - "Цюріх" (Швейцарія)
"Стяуа" (Румунія) - "БАТЕ" (Білорусія)
"Андерлехт" (Бельгія) - "Фенербахче" (Туреччина)
"Динамо" (Хорватія) - "Вердер" (Німеччина)
"Славія" (Чехія) - "Аякс" (Нідерланди)
"Селтік" (Шотландія) - "Спартак" (Росія)
"Копенгаген" (Данія) - "Бенфіка" (Португалія)
"Эльфсборг" (Швеція) - "Валенсія" (Іспанія)
"Русенборг" (Норвегія) - "Тампере" (Фінляндія)
"Арсенал" (Англія) - "Спарта" (Чехія)