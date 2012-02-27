Перед Євро-2012 українські стадіони випробують школярі

У квітні-травні цього року в Україні відбудеться шкільний чемпіонат з футболу, присвячений проведенню Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час телемосту «Варшава-Київ. Сто днів до Євро-2012» повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, взяти участь у таких турнірах зможе кожен школяр, і кожне місто зможе сформувати свою команду.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, матчі такого шкільного чемпіонату відбуватимуться на стадіонах, які прийматимуть в Україні Євро-2012. Фінал, додав він, відбудеться на стадіоні «Олімпійський» безпосередньо в Києві.

«Ми домовилися, що Мішель ПЛАТІНІ на «Олімпійському» вручить переможцям кубок», - сказав він.

Б.КОЛЕСНІКОВ також додав, що в якості призів передбачені квитки на матчі Євро-2012. Зокрема, переможці шкільного турніру отримають квитки на фінальний матч.