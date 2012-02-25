Кличко спростовує чутки про завершення спортивної кар'єри

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Віталій КЛИЧКО спростовує інформацію, поширену в ЗМІ, про завершення ним спортивної кар`єри.

Про це В.КЛИЧКО заявив у коментарі УНІАН, пояснивши, що його слова просто перекрутили.

Він звернув увагу на те, що сказав, що “готовий у будь-який момент повісити боксерські рукавички на цвях”, а не що закінчив кар`єру в боксі.

“Як тільки я вирішу закінчити спортивну кар`єру, я зберу окрему прес-конференцію й заявлю про це офіційно”, - сказав В.КЛИЧКО.

Як повідомлялося, вчора з`явилася інформація, що в інтерв`ю “ТСН-Особливе” Віталій КЛИЧКО зізнався, що бій із Дереком ЧІСОРОЮ був останнім у професійній кар`єрі й що він завершує спортивну кар`єру, зосередившись на політиці.