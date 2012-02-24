Два матчі «Динамо» потрапили в топ-50 кращих в історії Ліги чемпіонів

Інтернет-видання Bleacher Report склало список 50 кращих матчів в історії Ліги чемпіонів. У цьому чарті знайшлося місце і двом поєдинкам за участю київського «Динамо».

Зокрема, журналісти відзначили пам'ятну зустріч «біло-блакитних» з московським «Спартаком» 14 вересня 1994 року.

- Кияни відіграли перевагу «червоний-білих» в два м'ячі завдяки дублю Віктора Леоненка і здобули перемогу зусиллями молодого Сергія Реброва, - згадує Bleacher Report.

Окрім цього, півфінальне протистояння з мюнхенською «Баварією» (3:3) в сезоні 98/99 також увійшло до ТОП-50 найкращих поєдинків ЛЧ.

- Мало хто пам'ятає, що «Баварія» пережила непрості хвилини в грі з «Динамо» в півфіналі. Кияни вели з рахунком 2:0 завдяки голам Шевченка, але Міхаель Тарнат відквитав один м'яч у кінці першого тайму. Віталій Косовський повернув «Динамо» лідерство в два голи, але «Баварія» підтвердила свій високий клас завдяки голам Еффенберга і Янкера, — пише видання.

Динамо Киев от Шурика