Металіст вийшов до 1/8 Ліги Європи

Результати матчів

Вигравшиматч-відповідь 1/16ЛігиЄвропиУЄФА,харківськийМеталіствийшов до 1/8турніру і 8 березня на своєму полі зіграє з Олімпіакосом. Металіст -Зальцбург4:1 (Хінтереггер 28 авт., Крістальдо 62, Бланко 63, Марлос 87 - Янтшер 56). Першагра4:0. Результати рештиматчів Спортинг -Легія1:0 (2:2) Шальке04 -ВікторіяПльзень1:1 (1:1).Після екстра-тайму 3:1 Атлетіко -Лаціо1:0 (3:1) МанчестерЮнайтед -Аякс1:2(2:0) Андерлехт- АЗ0:1 (0:1) Олімпіакос -Рубін1:0 (1:0) Бешикташ- Брага0:1 (2:0) Нагадаємо, що ранішезіграли Атлетік-ЛокомотивМ1:0 (1:2) ПСВЕйндховен -Трабзонспор4:1(2:1) Стандард-Вісла(Краків) 0:0(1:1) ПАОК-Удінезе0:3(0:0) Валенсія- СтокСіті1:0 (1:0) Брюгге-Ганновер0:1 (1:2) Твенте-Стяуа1:0 (1:0) МанчестерСіті -Порту4:0(2:1) Команди,виділенічорним, вийшлив 1/8.Першіматчіпройдуть 8березня,у відповідь- 15 березня Металіст -Олімпіакос Спортинг -МанчестерСіті Твенте-Шальке04 Стандард-Ганновер Валенсія- ПСВ АЗ -Удінезе Атлетіко (Мадрид) -Бешикташ МЮ -Атлетік (Більбао)

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