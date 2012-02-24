Металіст вийшов до 1/8 Ліги Європи

07:07, 24 лютого 2012
Спорт
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Результати матчів

Вигравшиматч-відповідь 1/16ЛігиЄвропиУЄФА,харківськийМеталіствийшов до 1/8турніру і 8 березня на своєму полі зіграє з Олімпіакосом.

 

Металіст -Зальцбург4:1 (Хінтереггер 28 авт., Крістальдо 62, Бланко 63, Марлос 87 - Янтшер 56). Першагра4:0.

Результати рештиматчів

Спортинг -Легія1:0 (2:2)

 

Шальке04 -ВікторіяПльзень1:1 (1:1).Після екстра-тайму 3:1

 

Атлетіко -Лаціо1:0 (3:1)

 

МанчестерЮнайтед

-Аякс1:2(2:0)

 

Андерлехт- АЗ0:1 (0:1)

 

Олімпіакос -Рубін1:0 (1:0)

 

Бешикташ- Брага0:1 (2:0)

 

Нагадаємо, що ранішезіграли

 

Атлетік-ЛокомотивМ1:0 (1:2)

ПСВЕйндховен -Трабзонспор4:1(2:1)

 

Стандард-Вісла(Краків) 0:0(1:1)

ПАОК-Удінезе0:3(0:0)

Валенсія- СтокСіті1:0 (1:0)

Брюгге-Ганновер0:1 (1:2)

Твенте-Стяуа1:0 (1:0)

 

МанчестерСіті -Порту4:0(2:1)

Команди,виділенічорним, вийшлив 1/8.Першіматчіпройдуть 8березня,у відповідь- 15 березня

Металіст -Олімпіакос

Спортинг -МанчестерСіті

Твенте-Шальке04

Стандард-Ганновер

Валенсія- ПСВ

АЗ -Удінезе

Атлетіко (Мадрид) -Бешикташ

МЮ -Атлетік (Більбао)

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