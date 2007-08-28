22-річний захисник збірної Іспанії помер після серцевого нападу на полі (2 фото)

Захисник збірної Іспанії з футболу Антоніо Пуерта, що виступав в "Севільї", помер у вівторок 28 серпня в госпіталі "Вірген дель Росіо" в результаті серцевого нападу, який стався з ним в матчі іспанського чемпіонату проти "Хетафе" 25 серпня.

22-річний футболіст через півгодини після початку матчу впав на поле, але зміг сам дістатися роздягальні, де й знепритомнів.

Представники госпіталю відмовилися підтвердити смерть гравця, заявивши, що в найближчі години буде випущено офіційну заяву. Проте Федерація футболу Іспанії підтвердила, що гравець національної збірної помер.

У результаті смерті Пуерти перенесено два найближчі матчі "Севільї" – гра у відповідь кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з грецьким АЕК і гра чемпіонату країни проти "Осасуни".

Лента.ру