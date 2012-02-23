Результати матчів Ліги Європи
22:02, 23 лютого 2012Спорт
2713
Металіст починає гру
Завершилисяперші зсьогоднішніхматчів1/16ЛігиЄвропиУЄФА
Атлетик-ЛокомотивМ1:0 (Першагра -1:2)
ПСВЕйндховен -Трабзонспор4:1(2:1)
Стандард-Вісла(Краків) 0:0(1:1)
ПАОК-Удінезе0:3(0:0)
Валенсія- СтокСіті1:0 (1:0)
Брюгге-Ганновер0:1 (1:2)
Твенте-Стяуа1:0 (1:0)
Нагадаємо, що вчоразіграли
Манчестер Сіті-Порту4:0(2:1)
Команди, виділені чорним, проходять в 1/8.
***
У ціхвилинипочинаютьсяматчі
Легія-Спортинг(2:2)
Металіст -Зальцбург(4:0)
Шальке04 -ВікторіяПльзень(1:1)
Атлетіко -Лаціо(3:1)
МанчестерЮнайтед-Аякс(2:0)
Андерлехт- АЗ(0:1)
Олімпіакос -Рубін(1:0)
Бешикташ- Брага(2:0)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter