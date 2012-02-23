Результати матчів Ліги Європи

22:02, 23 лютого 2012
Спорт
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Металіст починає гру

Завершилисяперші зсьогоднішніхматчів1/16ЛігиЄвропиУЄФА

Атлетик-ЛокомотивМ1:0 (Першагра -1:2)

ПСВЕйндховен -Трабзонспор4:1(2:1)

Стандард-Вісла(Краків) 0:0(1:1)

ПАОК-Удінезе0:3(0:0)

Валенсія- СтокСіті1:0 (1:0)

Брюгге-Ганновер0:1 (1:2)

Твенте-Стяуа1:0 (1:0)

Нагадаємо, що вчоразіграли

Манчестер Сіті-Порту4:0(2:1)

Команди, виділені чорним, проходять в 1/8.

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У ціхвилинипочинаютьсяматчі

Легія-Спортинг(2:2)

Металіст -Зальцбург(4:0)

Шальке04 -ВікторіяПльзень(1:1)

Атлетіко -Лаціо(3:1)

МанчестерЮнайтед-Аякс(2:0)

Андерлехт- АЗ(0:1)

Олімпіакос -Рубін(1:0)

Бешикташ- Брага(2:0)

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