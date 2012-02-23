Результати матчів Ліги Європи

Металіст починає гру

Завершилисяперші зсьогоднішніхматчів1/16ЛігиЄвропиУЄФА



Атлетик-ЛокомотивМ1:0 (Першагра -1:2)



ПСВЕйндховен -Трабзонспор4:1(2:1)



Стандард-Вісла(Краків) 0:0(1:1)



ПАОК-Удінезе0:3(0:0)



Валенсія- СтокСіті1:0 (1:0)



Брюгге-Ганновер0:1 (1:2)



Твенте-Стяуа1:0 (1:0)



Нагадаємо, що вчоразіграли



Манчестер Сіті-Порту4:0(2:1) Команди, виділені чорним, проходять в 1/8.



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У ціхвилинипочинаютьсяматчі



Легія-Спортинг(2:2)



Металіст -Зальцбург(4:0)



Шальке04 -ВікторіяПльзень(1:1)



Атлетіко -Лаціо(3:1)



МанчестерЮнайтед-Аякс(2:0)



Андерлехт- АЗ(0:1)



Олімпіакос -Рубін(1:0)



Бешикташ- Брага(2:0)

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