Блохін у збірній не розраховує на воротарів «Шахтаря»

Головний тренер збірної України Олег Блохін розраховує в команді лише на двох воротарів - Олександра Шовковського та Андрія Диканя.

"Це об'єктивний вибір. З воротарями взагалі все ясно. Після дискваліфікації Рибки ми тільки і можемо, що розраховувати на Шовковського і Диканя і стежити за конкуренцією між П'ятовим і Шустом у "Шахтарі".

Що ж до лінії атаки, то там у нас як був пропуск, так і залишився", - каже Блохін.

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