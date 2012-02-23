Квитки на матчі «Шахтаря» тепер можна купити в інтернеті

Від сьогодні (23 лютого) уболівальники футбольного клубу «Шахтар» отримали можливість купувати квитки на домашні матчі команди он-лайн (через інтернет) і роздруковувати їх самостійно.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі донецького футбольного клубу.

Згідно з повідомленням, розпочав свою роботу новий сервіс Print at Home, який можна випробувати вже з цієї години. Причому для цього не потрібно приїжджати до каси стадіону «Донбас Арени» – достатньо мати у своєму розпорядженні принтер, підключений до персонального комп'ютера.

У прес-службі пояснили - щоб скористатися послугою, вболівальнику необхідно зареєструватися на офіційному сайті ФК «Шахтар», перейти до розділу «Квитки», вибрати на схемі системи он-лайн-продажу будь-яке вільне місце на трибуні, забронювати квиток (не більше 4-х в одні руки) і вибрати функцію «роздрукувати квиток самостійно». Після чого залишається тільки сплатити.

За словами начальника відділу «Інтернет і медіа» ФК «Шахтар» Володимира ЛИСЕНКА, «скористатися новою послугою дуже просто, і єдиний нюанс – якість паперу, він має бути стандартним, краще використовувати звичайний папір для принтерів».

Він також відзначив, що «процедура проходу на стадіон буде така сама, як і у разі придбання квитка в касах, уболівальник з квитком, роздрукованим і вирізаним по контуру, підходить до турнікету, підносить його штрих-кодом до зчитувального механізму і спокійно проходить на матч». Проте В.ЛИСЕНКО попередив, що «квиток можна використовувати лише один раз, після зчитування турнікетом він стає недійсним».

У прес-службі футбольного клубу акцентували, що запуск системи Print at Home є унікальним проектом для українських футбольних клубів. Щодо Європи, то перевагою даного сервісу користуються здебільшого уболівальники клубів англійської Прем'єр-ліги, а також уболівальники «Реала» і «Барселони». Надалі можна буде самостійно роздруковувати квитки не тільки на футбольні матчі, а й на концерти, боксерські поєдинки та інші заходи на «Донбас Арені», продаж яких ведеться через офіційний сайт ФК «Шахтар», зазначено у повідомленні.