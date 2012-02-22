Збірна України зіграє з Ізраїлем у новій формі (фото)

Аdidas і Федерація футболу України представили екіпіровку для гостьових матчів збірної України з футболу. У 2012 році команда гратиме у синій формі із застосуванням оригінального дизайну і передових технологій.

Вперше гравці збірної вийдуть на поле в новій формі 29 лютого в товариському матчі проти збірної Ізраїлю, повідомляє прес-служба Аdidas.

При розробці форми дизайнери надихнулися українською історією. Використання характерних культурних особливостей як у виїзному, так і в домашньому варіантах екіпіровки ще раз підкреслює значимість цього року для нашої країни.

Мотиви історичного національного одягу українців знайшли своє відображення в широкій смузі на грудях гравців. В її оформленні використовували жовто-блакитний орнамент, схожий на вишивку "хрестиком", а також візерунки у вигляді вишитого дубового листя.У футболці також присутні офіційні символи країни: герб України розміщений в центрі смуги і на комірцевої зоні, а кольори національного прапора можна побачити на окантовці шорт і логотипі Федерації футболу України. Крім цього, на комірцевій зоні футболки є заклик-гасло "Україно, вперед!"

Gazeta.ua