Українські біатлоністки завоювали золото

Збірна України перемогла в естафеті у дівчат на юніорському Чемпіонаті світу з біатлону у фінському місті Контіолахті.

Друге і третє місце посіли збірні Швеції і Австрії, які випередили Німеччину і Росію, в яких сьогодні не заладилося зі стріляниною, повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.

За інформацією сайту, «всі три учасниці нашої естафети виступили блискуче: хороший хід і впевнену стрілянину показали Юлія ЖУРАВОК і Анастасія МЕРКУШИНА. Але окремо слід сказати про Юлію БРИГИНЕЦЬ, яка на своєму етапі не тільки швидко бігла, а й закрила 10 з 10 мішеней, тим самим наростивши перевагу команди до однієї хвилини».

Українки перемогли дуже впевнено, з хвилинною перевагою над найближчими суперниками. В цілому, вони допустили всього 4 промахи, ставши найкращими в цьому показнику.

Нагадаємо, що учасницям змагань усього по 17-18 років.

У 2011 році збірна України була другою, після збірної Росії.