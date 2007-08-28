Захисник ”Севільї” перебуває в критичному стані (фото)

Антоніо Пуерта як і раніше перебуває в критичному стані. У минулу суботу під час матчу з «Гетафе» - який «Севілья» виграла з рахунком 4:1 - у футболіста господарів Антоніо Пуерти через півгодини після початку матчу був сильний серцевий напад.

Лікарі привели знепритомнілого футболіста до тями, але в роздягальні відбувся другий напад. Зараз 22-річний гравець збірної Іспанії підключений до системи життєзабезпечення. За словами лікарів, через 36 годин після нападу його стан як і раніше залишається критичним, а єдиний позитивний момент полягає в тому, що пацієнтові не стало гірше, повідомляє "Сегодня" з посиланням на ІА "Спортком".

Нагадаємо, що в червні 2003 року від серцевого нападу прямо на полі помер 28-річний гравець збірної Камеруну Марк-Вівьен Фо. У січні 2004-го з тієї ж причини помер під час матчу 24-річний угорець Міклош Фехер, що виступав за португальську "Бенфіку".