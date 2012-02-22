Результати матчів Ліги чемпіонів

Наполі впевнено "зробив" Челсі

Відбулися чергові матчі 1/8 Лігичемпіонів Наполі-Челсі3:1 ЦСКАМ- РеалМадрид1:1 Матчі-відповідіцихкомандпризначеніна 14 березня Сьогодніігровийденьу командМарсель- Інтер, Базель-Баварія Нагадаємо, що ранішезіграли Зеніт-Бенфіка3:2 Мілан -Арсенал4:0 Ліон-АПОЕЛ1:0 Байєр-Барселона1:3

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