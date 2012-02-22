Результати матчів Ліги чемпіонів

07:18, 22 лютого 2012
Спорт
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Наполі впевнено "зробив" Челсі

Відбулися чергові матчі 1/8 Лігичемпіонів

Наполі-Челсі3:1

 

ЦСКАМ- РеалМадрид1:1

Матчі-відповідіцихкомандпризначеніна 14 березня

Сьогодніігровийденьу командМарсель- Інтер, Базель-Баварія

Нагадаємо, що ранішезіграли

Зеніт-Бенфіка3:2

Мілан -Арсенал4:0

Ліон-АПОЕЛ1:0

 

Байєр-Барселона1:3

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