Результати матчів Ліги чемпіонів
07:18, 22 лютого 2012Спорт
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Наполі впевнено "зробив" Челсі
Відбулися чергові матчі 1/8 Лігичемпіонів Наполі-Челсі3:1 ЦСКАМ- РеалМадрид1:1 Матчі-відповідіцихкомандпризначеніна 14 березня Сьогодніігровийденьу командМарсель- Інтер, Базель-Баварія Нагадаємо, що ранішезіграли Зеніт-Бенфіка3:2 Мілан -Арсенал4:0 Ліон-АПОЕЛ1:0 Байєр-Барселона1:3
Наполі-Челсі3:1
ЦСКАМ- РеалМадрид1:1
Матчі-відповідіцихкомандпризначеніна 14 березня
Сьогодніігровийденьу командМарсель- Інтер, Базель-Баварія
Нагадаємо, що ранішезіграли
Зеніт-Бенфіка3:2
Мілан -Арсенал4:0
Ліон-АПОЕЛ1:0
Байєр-Барселона1:3
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