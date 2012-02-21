ЦСКА видряпав нічию у матчі проти Реала

На останніх секундах

Завершився перший матч сьогоднішнього ігрового дня 1/8 Ліги чемпіонів. Московський ЦСКА на останніх секундах видряпав нічию з мадридським «Реалом» 1:1. Голи забивали:Кріштіану Роналду (28) і Понтус Вернблом (93). Слід зазначити, що букмекери перед матчем називали «галактікос» беззаперечними фаворитами. Поєдинок у «Лужніках» пройшов за повних трибун. Головному тренеру мадридського футбольного клубу Жозе Моуріньйо перед матчем подарували валянки. Попереду ще один матч - Наполі - Челсі.

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