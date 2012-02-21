Блохін продовжить тренувати збірну і після Євро-2012
18:31, 21 лютого 2012Спорт
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Проголосував виконком ФФУ
|Григорій Суркіс
Про те, що Олег Володимирович працюватиме з командою у відборі на ЧС-2014 повідомив президент ФФУ Григорій Суркіс, передає "Чемпіон".
За таке рішення проголосували усі 25 присутніх на засіданні ФФУ членів Виконкому.
За словами Суркіса, Блохін погодився на продовження контракту у випадку, якщо до нього буде довіра чиновників. Про дату, коли буде офіційно оголошено про підписання угоди, Суркіс наразі не повідомив.
Додамо, що сам Блохін залишив засідання Виконкому задовго до його закінчення.
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