Блохін продовжить тренувати збірну і після Євро-2012

Олег Блохін залишиться тренером збірної України і після фінальної частини Євро-2012.

Про те, що Олег Володимирович працюватиме з командою у відборі на ЧС-2014 повідомив президент ФФУ Григорій Суркіс, передає "Чемпіон".

За таке рішення проголосували усі 25 присутніх на засіданні ФФУ членів Виконкому.

За словами Суркіса, Блохін погодився на продовження контракту у випадку, якщо до нього буде довіра чиновників. Про дату, коли буде офіційно оголошено про підписання угоди, Суркіс наразі не повідомив.

Додамо, що сам Блохін залишив засідання Виконкому задовго до його закінчення.